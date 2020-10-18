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Депутаты НС Арцаха встретились с депутатами Бундестага Германии

Депутаты НС Арцаха встретились с депутатами Бундестага Германии

Члены Постоянной комиссии Национального собрания Республики Арцах по внешним связям 18 октября встретились с прибывшими в Арцах депутатами партии «Альтернатива для Германии» Бундестага Германии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального Собрания Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с развязанной Азербайджаном агрессией против Арцаха, причастностью Турции к ней и проникновением спонсируемых Анкарой террористических группировок.

Гости обменялись мнениями о турецкой угрозе Европе, возможном сотрудничестве в урегулировании карабахского конфликта. Был также затронут ракетный обстрел церкви Казанчецоц в Шуши, который был охарактеризован как целенаправленный вандализм.


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