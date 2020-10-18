Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

Население Нагорного Карабаха уже испытало очень много страдания: заявление Жозепа Борреля

Население Нагорного Карабаха уже испытало очень много страдания: заявление Жозепа Борреля

Европейский союз приветствует совместное объявление Арменией и Азербайджаном о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике безопасности Жозепа Борреля.

« ЕС сожалеет о том, что, к сожалению, нарушения продолжаются, при этом поступают данные о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к еще большим страданиям  гражданского населения. Это усугубляет конфликт между государствами и обществами, еще больше затягивая заживление ран. Население Нагорного Карабаха уже испытало очень много страдания. В целом конфликт привел к многочисленным и неприемлемым жертвам среди гражданского населения. ЕС решительно осуждает все подобные нападения, независимо от их происхождения», - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана и отметил, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. 

«Я также подчеркнул, что нападения на гражданских лиц должны быть немедленно прекратиться. Они не имеют оправдания. Я вновь заявил, что ЕС по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном урегулировании конфликта. ЕС будет продолжать следить за ситуацией», - говорится в заявлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации