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Депутат Бундестага видит необходимость в санкциях против Турции и Азербайджана

Депутат Бундестага видит необходимость в санкциях против Турции и Азербайджана

Депутат Бундестага Штеффен Котре подчеркивает, что в Арцахе назревает новый геноцид: турецко-азербайджанские вооруженные силы пытаются истребить население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом Котре сказал на пресс-конференции в Арцахе.

«Ситуация вокруг Нагорного Карабаха - это не локальный конфликт, а большая война. Мы пытаемся найти решение для Арцаха. Многим еще предстоит понять, что происходит. Мы своими глазами увидели, как обстреливали здания и применяли оружие, запрещенное международным гуманитарным правом», - сказал депутат.

По его словам, международное сообщество должно осознать, что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе, и начать принимать меры против этого.

«Мы осуждаем эту военную агрессию, она должна быть немедленно прекращена. В связи с этим мы считаем, что следует ввести санкции против Азербайджана и Турции», - заключил Стефан Котре.


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