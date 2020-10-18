Депутат Бундестага назвал обстрел мирного население Арцаха преступлением против человечности 

Депутат Бундестага Германии Штеффен Котре считает преступлением против человечности осуществленное при поддержке Турции нападение вооруженных сил Азербайджана на мирное население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат заявил на пресс-конференции 18 октября в Степанакерте.

«Немецкая пресса не освещает эту войну справедливым образом, поэтому было важно приехать сюда и увидеть действительность своими глазами. Мы посетили город Шуши и увидели, что Азербайджан обстрелял из ракет церковь. Сегодня в Степанакерте мы собственными глазами видели, как обстреливали жилые дома, возле которых не было военной техники или объектов. Мы зафиксировали, что Азербайджан с помощью Турции совершил нападение на мирное население Арцаха, что является большим преступлением против человечности», - сказал немецкий депутат.

Штеффен Котре отметил, что они призывают парламенты мира перейти от слов к конкретным действиям.

«Должны быть наложены санкции на Азербайджан и Турцию, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Теперь каждая миролюбивая организация должна выступать против Азербайджана. Мы готовы действовать во имя мира», - сказал Котре.