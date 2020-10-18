Эрдоган хочет еще одного геноцида: интервью премьер-министра изданию Corriere della Sera

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью одному из крупнейших итальянских изданий Corriere della Sera. Ниже представляем статью издания и интервью премьер-министра.

«Пашинян отмечает: “Эрдоган вооружает азербайджанцев, потому что хочет еще одного геноцида”․ Затем продолжает: “Она послала сирийских джихадистов сюда воевать, у нас есть доказательства”.

“Турки в Вене? Это может случиться снова”. В то время как установленное при посредничестве Москвы перемирие с Азербайджаном с “громким шумом” топчется на месте, премьер-министр Армении Никол Пашинян использует гиперболу, но сразу же переходит к сути. Бывший журналист и харизматичный оппозиционер был избран премьер-министром два года назад после уличных протестов.

Пашинян только что вернулся с фронта, где посетил солдат. С 27 сентября по сегодняшний день бои на границе между Арменией и Азербайджаном не прекращаются, и в небе Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, постоянно звучат сигналы воздушной тревоги. Неделю назад было достигнуто очень хрупкое прекращение огня, но оно не остановило бомбы и беспилотники и не прекратило военную риторику.

С армянской стороны среди военных и мирных жителей погибло более 660 человек.

Corriere della Sera: Баку обвиняет вас в том, что вы снова нанесли удар по Гяндже, вы обвиняете азербайджанцев в бомбардировках Степанакерта и близлежащих сел. Обе стороны говорят о преступлениях против человечности. Где истина?

Премьер-министр Никол Пашинян: На Южном Кавказе Турция придерживается той же стратегии, что и в Средиземноморье против Греции и Кипра или в Ливии, Сирии и Ираке. Это экспансионистская политика. Во время переговоров о прекращении огня президент Турции Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Азербайджан прекратил боевые действия. Этот конфликт не начался бы без вмешательства Турции. Именно Турция подстрелкнула Азербайджан к нападению на Арцах. В атаках принимают участие турецкие войска. Но не только это. Азербайджанцы используют привезенных из Сирии боевиков-джихадистов. Это террористы, посланные турками.

Corriere della Sera: У вас есть доказательства использования этих боевиков?

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, у нас есть пропагандистские видеоролики джихадистов с геолокацией на месте военных действий. Также есть тела некоторых из них. В этом нет никаких сомнений. Доказательства уже опубликованы. С помощью специальной программы стало возможно проанализировать эти видеоматериалы и узнать, где проходили эти съемки. Сейчас уже установлено, что они были переброшены на фронт во время боевых действий. Сами сирийские террористы сняли эти видеоматериалы, а затем они появились и распространились в интернете.

Эти доказательства официально признаны Россией, Францией и другими странами. И цель ясна: турки хотят еще одного геноцида армянского народа. Я спрашиваю себя и международное сообщество: какое прекращение огня мы можем подписать с этими террористами? Мы подвергаемся нападению, мы должны защищаться, как любой народ, которому угрожает уничтожение.

Corriere della Sera: Какие шаги должен предпринять Европейский союз, чтобы положить конец конфликту?

Премьер-министр Никол Пашинян: Есть только один способ положить конец боевым действиям: международное признание Арцаха по принципу “отделения ради спасения”. Другого варианта нет. В противном случае оказавшиеся на контролируемых Азербайджаном территориях армяне подвергнутся этнической чистке, и это все потому, что армяне являются последним препятствием для турок на пути расширения на север, на восток и на юг.

Corriere della Sera: В Италии группа интеллектуалов, спортсменов и политиков подписала декларацию солидарности с Арменией. Этого достаточно?

Премьер-министр Никол Пашинян: Сюда приезжали несколько иностранных журналистов, но мы не увидели представителей иностранных дипломатических миссий. Я ожидаю от Италии признания, что Турция перебросила наемников и войска в Азербайджан. Но не только это. Население Нагорного Карабаха является жертвой серьезного гуманитарного кризиса, который международное сообщество и Италия должны принять во внимание, так как если азербайджанская армия вернется в регион, ни один армянин не спасется».