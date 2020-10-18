Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха опубликовала список армянских военнослужащих, погибших при защите Родины:

Кочарян Зограб Грачикович, род. 1991 г. Хачатрян Цолак Самвелович, род. 1990 г. Арутюнян Карен Сейранович, род. 2000 г. Манукян Нарек Суренович, род. 2000 г. Елизбарян Мгер Ашотович, род. 2000 г. Григорян Гор Сергейевич, род. 2000 г. Айрапетян Сасун Тигранович, род. 2000 г. Погосян Арман Манвелович, род. 2002 г. Геворгян Григор Арменович ,род. 2002 г. Мкртчян Вазген Рудикович, род. 2000 г. Киракосян Артур Айкович, род. 1999 г. Гардашян Роман Владимирович, род. 2001 г. Резервист Галстян Мушег Арамович, род. 1997 г. Габриелян Гегам Эдикович, род. 1977 г. Балаян Карен Артурович, род. 1993 г. Мелкумян Оганес Вагаршакович, род. 1977 г. Никогосян Артур Хосровович, род. 1991 г. Резервист Парамазян Аршак Грачикович, род. 1983 г. Мирзоян Гор Геворгиевич, род. 1990 г. Багдагулян Ашот Вараздатович, род. 1973 г. Микаелян Айрапет Гургенович, род. 1994 г. Татикян Сасун Зограбович, род. 1998 г. Исаян Ваграм Вазгенович, род. 1980 г. Кярунц Гагик Размикович, род. 1998 г. Резервист Аванесян Борис Варужанович, род. 1990 г. Удумян Ваге Айказович, род. 2001 г. Арутюнян Миша Седракович, род. 2001 г. Маилян Норайр Ваанович, род. 1999 г. Конджорян Рафаел Юрикович, род. 2000 г. Саркисян Роберт Артурович , род. 2001 г. Абгарян Арсен Сейранович, род. 2001 г. Мовсисян Артур Арсенович, род. 2001 г. Мовсисян Эрик Артурович, род. 2001 г. Аванесян Манвел Карленович, род. 2001 г. Барсегян Арег Артурович, род. 2001 г. Григорян Карен Гедеонович , род. 2001 г. Саркисян Арман Аркадикович, род. 2001 г.

До этого были опубликованы имена 673 погибших военнослужащих.