Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
19:28, 18 Октябрь, 2020
Армия обороны Арцаха опубликовала список армянских военнослужащих, погибших при защите Родины:
- Кочарян Зограб Грачикович, род. 1991 г.
- Хачатрян Цолак Самвелович, род. 1990 г.
- Арутюнян Карен Сейранович, род. 2000 г.
- Манукян Нарек Суренович, род. 2000 г.
- Елизбарян Мгер Ашотович, род. 2000 г.
- Григорян Гор Сергейевич, род. 2000 г.
- Айрапетян Сасун Тигранович, род. 2000 г.
- Погосян Арман Манвелович, род. 2002 г.
- Геворгян Григор Арменович ,род. 2002 г.
- Мкртчян Вазген Рудикович, род. 2000 г.
- Киракосян Артур Айкович, род. 1999 г.
- Гардашян Роман Владимирович, род. 2001 г.
- Резервист Галстян Мушег Арамович, род. 1997 г.
- Габриелян Гегам Эдикович, род. 1977 г.
- Балаян Карен Артурович, род. 1993 г.
- Мелкумян Оганес Вагаршакович, род. 1977 г.
- Никогосян Артур Хосровович, род. 1991 г.
- Резервист Парамазян Аршак Грачикович, род. 1983 г.
- Мирзоян Гор Геворгиевич, род. 1990 г.
- Багдагулян Ашот Вараздатович, род. 1973 г.
- Микаелян Айрапет Гургенович, род. 1994 г.
- Татикян Сасун Зограбович, род. 1998 г.
- Исаян Ваграм Вазгенович, род. 1980 г.
- Кярунц Гагик Размикович, род. 1998 г.
- Резервист Аванесян Борис Варужанович, род. 1990 г.
- Удумян Ваге Айказович, род. 2001 г.
- Арутюнян Миша Седракович, род. 2001 г.
- Маилян Норайр Ваанович, род. 1999 г.
- Конджорян Рафаел Юрикович, род. 2000 г.
- Саркисян Роберт Артурович , род. 2001 г.
- Абгарян Арсен Сейранович, род. 2001 г.
- Мовсисян Артур Арсенович, род. 2001 г.
- Мовсисян Эрик Артурович, род. 2001 г.
- Аванесян Манвел Карленович, род. 2001 г.
- Барсегян Арег Артурович, род. 2001 г.
- Григорян Карен Гедеонович , род. 2001 г.
- Саркисян Арман Аркадикович, род. 2001 г.
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