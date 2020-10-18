Генсек ООН выразил надежду на соблюдение прекращения огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает, что обязательства по договоренности между Арменией и Азербайджаном об установлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям от 18 октября будут выполнены. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека.

Пресс-секретарь отметил, что генеральный секретарь осудил нападения на гражданские населенные пункты во время конфликта и считает неприемлемым убийство гражданских лиц и детей в результате этого.

Гутерриш глубоко сожалеет о том, что международное сообщество неоднократно игнорировало призывы к немедленному прекращению боевых действий. В ходе переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Гутерриш подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права и необходимость защиты гражданских лиц и инфраструктуры во время боевых действий.

Генеральный секретарь ожидает, что обязательства, изложенные в последнем заявлении о прекращении огня по гуманитарным соображениям 18 октября, будут выполнены, и незамедлительно начнутся предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.