В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 099 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Наибольший прирост отмечается в Москве: за сутки зарегистрированы 4 610 заболевших. Вылечились 1 654 человека, 52 пациента скончались, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца прирост увеличился с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достиг 15 тысяч случаев. Накануне сообщалось, что число новых случаев заражения за сутки опустилось ниже отметки в 15 тысяч и составило 14 922.

За сутки в стране вылечились 5 377 пациентов, умерли 185 человек. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 399 тыс. 334 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 24 187 человек, выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 человек.