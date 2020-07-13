Анонс мероприятий на 19 октября
17:09, Октябрь 18, 2020
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- 17:18 В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч
- 17:09 Анонс мероприятий на 19 октября
- 16:53 Глава Минфина Франции считает необходимым усилить контроль за рядом исламистских ассоциаций
- 16:47 Заявление МИД Республики Арцах о повторном нарушении Азербайджаном гуманитарного перемирия
- 16:24 В Британии помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня
- 16:01 СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали еще один танкер
- 15:17 Назван новый симптом коронавируса
- 14:56 Уже сделаны первые практические шаги по восстановлению населенных пунктов Арцаха
- 14:54 Bloomberg: American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года
- 14:48 Вовлечение представителя НКР в переговоры – необходимость: The National Interest
- 14:29 Армения осуждает заявление Европейской службы внешних связей и считает его предвзятым
- 14:28 Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год
- 13:40 Президент Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной фотографа Ваана Кочара
- 13:19 В Грузии побит антирекорд по числу заражений COVID-19
- 13:10 Полиция Франции задержала еще одного человека по делу об убийстве учителя в Иль-де- Франс
- 13:08 Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали нападение Азербайджана на армянские позиции
- 12:44 На вопросы о военнослужащих в зоне боевых действий ответят по новому адресу
- 12:31 Десять человек погибли при взрыве в Афганистане
- 12:29 Для установления мира в регионе это победа: Зариф — об окончании эмбарго на поставки оружия
- 12:21 Семь человек пострадали при стрельбе на парковке в штате Аризона
- 12:12 Баку отверг попытки посредничества МККК по эвакуации раненых с поля боя: МИД Армении
- 12:10 Трамп ошибочно назвал президента Франции Макрона премьер-министром
- 11:44 COVID-19: в Армении продолжает расти число подтвержденных случаев: 1694 новых случаев
- 11:42 На армяно-азербайджанской границе спокойно: Минобороны РА опровергает заявление Азербайджана
- 11:33 Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
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