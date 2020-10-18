Глава Минфина Франции считает необходимым усилить контроль за рядом исламистских ассоциаций

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что контроль над финансовыми потоками ряда исламистских ассоциаций должен быть усилен. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу France 3.

"Существует проблема [контроля] финансирования ряда исламистских ассоциаций. По этому вопросу, я думаю, мы можем и должны добиться большего", - заявил он. "Я сделаю предложения по усилению контроля над их финансовыми потоками", - уточнил Ле Мэр.

Свое заявление глава Минфина сделал спустя несколько дней после теракта, совершенного в столичном регионе Иль-де-Франс. "Это преступление останется серьезной травмой, нанесенной нашей нации и учителям, - сказал министр. - Мы должны объединиться против тех, кто хочет разрушить наши ценности".

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. По последним данным полиции, в ходе расследования этого нападения задержаны 11 человек.