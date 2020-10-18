Заявление МИД Республики Арцах о повторном нарушении Азербайджаном гуманитарного перемирия

Самым строжайшим образом осуждаем грубейшее нарушение Азербайджаном договоренности о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу начиная с 00:00 часов 18 октября.

Игнорируя посреднические усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в ночь с 17 на 18 октября, в первый же день гуманитарного перемирия, азербайджано-турецкие силы трижды нарушили договоренности о прекращении огня на разных участках линии фронта, что привело к человеческим жертвам с обеих сторон. В 00:04-02:45 на северном направлении и в 02:20-02:45 на южном направлении с азербайджанской стороны велся ракетно-артиллерийский обстрел позиций Армии обороны Республики Арцах. Утром, к 07:20, после артиллерийского огня азербайджано-турецкие силы предприняли попытку наступления на южном участке фронта в направлении Худаферинского водохранилища вдоль границы Республики Арцах и Исламской Республики Иран.

Безответственные и деструктивные шаги азербайджанской стороны свидетельствуют о том, что Азербайджан и Турция, не способны и не желают выполнять ни свои обязательства в рамках международных конвенций, ни достигнутые при посредничестве государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренности по прекращению огня в гуманитарных целях. В очередной раз Азербайджан и Турция продемонстрировали, что они продолжают рассматривать договоренности о гуманитарном перемирии и переговоры в целом исключительно в контексте военного разрешения конфликта.

Пресечь азербайджано-турецкое вероломное поведение, подрывающее усилия и авторитет международных посредников, может лишь международное признание Республики Арцах. Признание независимости Республики Арцах положит конец попыткам решить азербайджано-карабахский конфликт силой и придаст необходимый импульс для эффективного продолжения международных посреднических усилий в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Вновь подтверждаем свою приверженность на взаимной основе соблюдать гуманитарное перемирие, которое может стать реальностью лишь в случае принуждения Азербайджана к выполнению своих обязательств.