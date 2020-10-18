СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали еще один танкер

Пираты атаковали в Гвинейском заливе танкер PTI Nile, зарегистрированный в Гонконге. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По его данным, пираты перехватили судно вечером 17 октября в 115 морских милях к югу от столицы Того - города-порта Ломе. Скорее всего, отмечает портал, они поднялись на борт танкера. Сейчас судно находится без движения в районе инцидента, никакие сигналы с него не поступают.

Пока не известно, что происходит на борту танкера, и состояние его экипажа. Данные о гражданстве членов команды не раскрываются.

Нападение на PTI Nile стало вторым в Гвинейском заливе за субботу. Ранее пираты атаковали танкер для перевозки сжиженного газа Methane Princess, который находился на якорной стоянке вблизи столицы Экваториальной Гвинеи города-порта Малабо, и захватили в заложники гражданина Филиппин.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. По данным Международного морского бюро, за первые девять месяцев текущего года в Гвинейском заливе пираты захватили в заложники с бортов судов 80 моряков или 95% от общего количества похищенных в мире на море людей.