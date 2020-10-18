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Назван новый симптом коронавируса

Назван новый симптом коронавируса

Изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

При этом специалисты подчеркивают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания, поэтому беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавируса.


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