Bloomberg: American Airlines может вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце года

Американская авиакомпания American Airlines, входящая в число крупнейших в США, планирует вернуть лайнер Boeing 737 MAX в эксплуатацию в конце этого года, если регулирующие органы выдадут соответствующее разрешение. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, возвращение самолета в эксплуатацию будет производиться поэтапно. Для начала авиаперевозчик собирается использовать лайнер только на рейсе Майами - Нью-Йорк, который будет выполняться один раз в сутки с 29 декабря по 4 января. Пассажиры смогут забронировать билеты на рейс уже с 24 октября. При этом их будут заранее уведомлять, что полет будет осуществляться на 737 MAX. Решение о том, продлевать ли полеты после 4 января, будет принято позднее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

16 октября Европейское агентство по авиационной безопасности признало лайнер Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов до конца 2020 года. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США продолжает рассматривать вопрос о возвращении самолета в эксплуатацию, сроки принятия решения пока неизвестны.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.