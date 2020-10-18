Эксперты рассказали, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год

Названы города, в которые туристы мечтают отправиться на Новый год, сообщает Туту.ру.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января.

Оказалось, что в этом году 75 процентов желаемых вылетов из столицы – в российские города, за рубеж – 25 процентов. В прошлом году лишь половина поисков касалась поездок по стране.

Самые востребованные маршруты – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Причем интерес к Сочи за год вырос с 13 до 20 процентов, к российской Прибалтике – с пяти до девяти процентов. В полтора раза чаще туристы стали искать билеты в Новосибирск и Красноярск.

Среди зарубежных направления явный лидер – Стамбул. Провести новогодние каникулы там желает каждый десятый пользователь, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Также есть спрос на путешествия в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.