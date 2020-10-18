Президент Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной фотографа Ваана Кочара

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного фотографа Ваана Кочара.

«С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине Ваана Кочара. Наш народ потерял одного из лучших своих сынов.

Он был достойным преемником своего отца, талантливого фотографа, художника Андраника Кочара, продолжателем его творчества, прекрасным знатоком и популяризатором истории армянской фотографии.

Ваан Кочар оставил уникальный след в области армянского издательского дела и прессы. Жаль, что многие его идеи и планы остались незавершенными.

Выражаю глубокие соболезнования его семье, родственникам и коллегам», - говорится в телеграмме президента Саркисяна.