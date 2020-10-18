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В Грузии побит антирекорд по числу заражений COVID-19

В Грузии побит антирекорд по числу заражений COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 192 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 17 477, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 958 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, данные за последние сутки стали очередным антирекордом для Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным ведомства, число жертв пандемии - 136. За минувшие сутки скончались еще восемь человека.

В режиме карантина находятся 6 300 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 388 человек. Выздоровели 8 060 человек.


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