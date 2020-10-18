Полиция Франции задержала еще одного человека по делу об убийстве учителя в Иль-де- Франс

Французская полиция задержала еще одного человека по делу об убийстве учителя в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом в воскресенье сообщил источник в судебных органах.

По его информации, речь идет о женщине, которая входила в окружение совершившего нападение в департаменте Ивелин. Она помещена под стражу. Задержанная стала одиннадцатым фигурантом расследования обстоятельств теракта, произошедшего в пятницу.

В субботу вечером полицейские задержали исламского проповедника города Пантен (пригород Парижа). Информации о том, какие именно связи он поддерживал с убийцей, не приводится. До этого глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщал, что под стражей находятся девять человек. По его словам, сводная сестра одного из задержанных, которая в настоящий момент разыскивается судом по террористическим преступлениям, примкнула в 2014 году к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Два человека сами обратились в комиссариат, чтобы сообщить, что недавно имели контакты с подозреваемым, добавил прокурор,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

16 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (региона Иль-де-Франс) было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога.

Согласно данным следствия, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса. Он жаловался в связи с этим в комиссариат полиции.