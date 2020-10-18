Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали нападение Азербайджана на армянские позиции

Рано утром 18 октября приборы видеонаблюдения Армии обороны Арцаха точно зафиксировали время и местонахождение, когда азербайджанские вооруженные силы, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, начали атаку на армянские позиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Арцаха.