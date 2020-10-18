Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь

Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали нападение Азербайджана на армянские позиции

Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали нападение Азербайджана на армянские позиции

Рано утром 18 октября приборы видеонаблюдения Армии обороны Арцаха точно зафиксировали время и местонахождение, когда  азербайджанские вооруженные силы, грубо нарушив достигнутое  соглашение о прекращении огня, начали атаку на армянские позиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации