Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали нападение Азербайджана на армянские позиции
Рано утром 18 октября приборы видеонаблюдения Армии обороны Арцаха точно зафиксировали время и местонахождение, когда азербайджанские вооруженные силы, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, начали атаку на армянские позиции.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Арцаха.
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