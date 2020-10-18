Десять человек погибли при взрыве в Афганистане

Десять человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва у полицейского участка в провинции Гор на западе Афганистана, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности.

Как отмечает телеканал, заместитель губернатора провинции Хабибулла Радманиш подтвердил, что взрыв произошел в городе Фирозкох, столице провинции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В то же время представитель местной полиции сообщил телеканалу, что в результате взрыва погибли по меньшей мере трое. По его словам, причиной взрыва стал заминированный автомобиль.