Трамп ошибочно назвал президента Франции Макрона премьер-министром

Американский лидер Дональд Трамп оговорился, назвав президента Франции Эмманюэля Макрона премьер-министром. Такую неточность он допустил в субботу на митинге в штате Мичиган при рассказе о Парижском соглашении по климату, из которого ранее решил выйти. Выступление главы Белого дома транслировали американские телеканалы

"А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату", - сказал он. "Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень", - добавил Трамп, неверно назвав должность французского президента.

Премьер-министром Франции в настоящее время является Жан Кастекс. На эту должность его назначил в июле 2020 года сам Макрон. Во Франции, которая является президентско-парламентской республикой, именно глава государства назначает главу правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года. Этот договор, заключенный в 2015 году, предусматривает меры по снижению парниковых выбросов, призванные удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки.