Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.

Антонян Вруйр Сиамантоевич, резервист, 1977 г/р Варданян Арутюн Самвелович, резервист, 1982 г/р Аветисян Оганес Николаевич, 1967 г/р Хачатрян Артур Араратович, 1992 г/р Григорян Ваник Григорович, 1971 г/р Костанян Геворк Аркадьевич, 1996 г/р Маргарян Амазасп Владикович, 1972 г/р Хачатрян Вардан Зорикович, 1990 г/р Киракосян Армен Аристакесович, 1985 г/р Маргарян Арман Михрабович, 1983 г/р Асатрян Варужан Рубикович, 1977 г/р Акопян Армен Айкович, 1980 г/р Егоян Карен Завенович, 1989 г/р Егоян Карен Владикович, 1988 г/р Мурадян Самвел Мартинович, 1979 г/р Аристакесян Коля Рафикович, 1990 г/р Симонян Закария Геросович, 1979 г/р Назарян Гриша Самвелович, 1996 г/р Закарян Карапет Дереникович, 1986 г/р Гарибян Артур Арутюнович, 1985 г/р Саргсян Севада Вараздатович, 1980 г/р Арутюнян Эдгар Артемович, 1982 г/р Асланян Артур Арменович, 1998 г/р Айвазян Армен Хачатурович, 1984 г/р Саргсян Арман Рафикович, 1983 г/р Симонян Геворг Ванушевич, 1972 г/р Степанян Апавен Баяндурович, 1969 г/р Закарян Закария Унанович, 1987 г/р Бабаян Папаг Каджикович, 1980 г/р Погосян Грачья Вачикович, 1995 г/р Симонян Исаак Самвелович, 1995 г/р Бабаян Андраник Варданович, 1991 г/р Мнацаканян Вардан Мушегович, 1989 г/р Саргсян Янек Врежевич, резервист, 1981 г/р Алексанян Артём Парзикович, резервист, 1983 г/р Асатрян Грант Альбертович, 1986 г/р Варагян Саак Демсикович, 1981 г/р Какоян Баграт Сарибекович, 1985 г/р Саргсян Вачик Айкович, 2002 г/р Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г/р

До этой публикации уже было известно о 633 погибших.