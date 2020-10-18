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Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.

  1. Антонян Вруйр Сиамантоевич, резервист, 1977 г/р
  2. Варданян Арутюн Самвелович, резервист, 1982 г/р
  3. Аветисян Оганес Николаевич, 1967 г/р
  4. Хачатрян Артур Араратович, 1992 г/р
  5. Григорян Ваник Григорович, 1971 г/р
  6. Костанян Геворк Аркадьевич, 1996 г/р
  7. Маргарян Амазасп Владикович, 1972 г/р
  8. Хачатрян Вардан Зорикович, 1990 г/р
  9. Киракосян Армен Аристакесович, 1985 г/р
  10. Маргарян Арман Михрабович, 1983 г/р
  11. Асатрян Варужан Рубикович, 1977 г/р
  12. Акопян Армен Айкович, 1980 г/р
  13. Егоян Карен Завенович, 1989 г/р
  14. Егоян Карен Владикович, 1988 г/р
  15. Мурадян Самвел Мартинович, 1979 г/р
  16. Аристакесян Коля Рафикович, 1990 г/р
  17. Симонян Закария Геросович, 1979 г/р
  18. Назарян Гриша Самвелович, 1996 г/р
  19. Закарян Карапет Дереникович, 1986 г/р
  20. Гарибян Артур Арутюнович, 1985 г/р
  21. Саргсян Севада Вараздатович, 1980 г/р
  22. Арутюнян Эдгар Артемович, 1982 г/р 
  23. Асланян Артур Арменович, 1998 г/р
  24. Айвазян Армен Хачатурович, 1984 г/р
  25. Саргсян Арман Рафикович, 1983 г/р
  26. Симонян Геворг Ванушевич, 1972 г/р
  27. Степанян Апавен Баяндурович, 1969 г/р
  28. Закарян Закария Унанович, 1987 г/р
  29. Бабаян Папаг Каджикович, 1980 г/р
  30. Погосян Грачья Вачикович, 1995 г/р
  31. Симонян Исаак Самвелович, 1995 г/р
  32. Бабаян Андраник Варданович, 1991 г/р
  33. Мнацаканян Вардан Мушегович, 1989 г/р
  34. Саргсян Янек Врежевич, резервист, 1981 г/р
  35. Алексанян Артём Парзикович, резервист, 1983 г/р
  36. Асатрян Грант Альбертович, 1986 г/р
  37. Варагян Саак Демсикович, 1981 г/р
  38. Какоян Баграт Сарибекович, 1985 г/р
  39. Саргсян Вачик Айкович, 2002 г/р
  40. Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г/р

 До этой публикации уже было известно о 633 погибших.


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