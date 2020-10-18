Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
11:33, 18 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.
- Антонян Вруйр Сиамантоевич, резервист, 1977 г/р
- Варданян Арутюн Самвелович, резервист, 1982 г/р
- Аветисян Оганес Николаевич, 1967 г/р
- Хачатрян Артур Араратович, 1992 г/р
- Григорян Ваник Григорович, 1971 г/р
- Костанян Геворк Аркадьевич, 1996 г/р
- Маргарян Амазасп Владикович, 1972 г/р
- Хачатрян Вардан Зорикович, 1990 г/р
- Киракосян Армен Аристакесович, 1985 г/р
- Маргарян Арман Михрабович, 1983 г/р
- Асатрян Варужан Рубикович, 1977 г/р
- Акопян Армен Айкович, 1980 г/р
- Егоян Карен Завенович, 1989 г/р
- Егоян Карен Владикович, 1988 г/р
- Мурадян Самвел Мартинович, 1979 г/р
- Аристакесян Коля Рафикович, 1990 г/р
- Симонян Закария Геросович, 1979 г/р
- Назарян Гриша Самвелович, 1996 г/р
- Закарян Карапет Дереникович, 1986 г/р
- Гарибян Артур Арутюнович, 1985 г/р
- Саргсян Севада Вараздатович, 1980 г/р
- Арутюнян Эдгар Артемович, 1982 г/р
- Асланян Артур Арменович, 1998 г/р
- Айвазян Армен Хачатурович, 1984 г/р
- Саргсян Арман Рафикович, 1983 г/р
- Симонян Геворг Ванушевич, 1972 г/р
- Степанян Апавен Баяндурович, 1969 г/р
- Закарян Закария Унанович, 1987 г/р
- Бабаян Папаг Каджикович, 1980 г/р
- Погосян Грачья Вачикович, 1995 г/р
- Симонян Исаак Самвелович, 1995 г/р
- Бабаян Андраник Варданович, 1991 г/р
- Мнацаканян Вардан Мушегович, 1989 г/р
- Саргсян Янек Врежевич, резервист, 1981 г/р
- Алексанян Артём Парзикович, резервист, 1983 г/р
- Асатрян Грант Альбертович, 1986 г/р
- Варагян Саак Демсикович, 1981 г/р
- Какоян Баграт Сарибекович, 1985 г/р
- Саргсян Вачик Айкович, 2002 г/р
- Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г/р
До этой публикации уже было известно о 633 погибших.
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