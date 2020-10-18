В населенных пунктах Арцаха ночью было относительно спокойно. Выстрелов не было

При нарушении ночью Азербайджаном гуманитарного соглашения о прекращении огня, обстрелов в направлении мирных населенных пунктов и гражданской инфраструктуры в Арцахе не было. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха, ночь в населенных пунктах республики была относительно спокойной.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Минобороны Арцаха, ситуация в Степанакерте также спокойная.

Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям 18 октября в 00:00 по местному времени. Азербайджанская сторона, в очередной раз нарушив договор, произвела артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45.

Утром 18 октября, около 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские вооруженные силы атаковали в южном направлении арцахской линии фронта. Обе стороны понесли жертвы. Рано утром противник предпринял атаку в южном направлении (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодные позиции.