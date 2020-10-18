Трамп заявил, что после создания нового оружия США будут выстраивать мир с позиции силы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной в мире и будут выстраивать мир с позиции силы.

"У нас сейчас самые мощные [вооруженные силы]. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это", - сказал он, выступая в субботу на митинге в штате Висконсин.

В середине мая президент США заявлял, что Вашингтон разрабатывает "супер-пупер-ракету". По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей. В недавно вышедшей в свет книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда утверждается, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время в США неоднократно признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных осуществляются девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания нескольких прототипов.