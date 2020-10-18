Для Азербайджана человеческие жизни и тела своих военнослужащих не имеют ценности: ЗПЧ Арцаха

Азербайджан, в очередной раз нарушив соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, тем самым подтверждает, что человеческие жизни и тела своих военнослужащих не представляют для него никакой ценности.

Как передает Арменпресс, так заявил Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян.

«Какой былa реакция на это новое нарушение Азербайджаном режима прекращения огня по гуманитарным соображениям? Похоже, этой стране наплевать на человеческие жизни, на тела своих военнослужащих», - сказал Бегларян в социальных сетях, используя хэштеги, призывающие не быть слепыми и признать независимость Арцаха.

Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям 18 октября в 00:00 по местному времени. Азербайджанская сторона, в очередной раз нарушив договор, произвела артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45.

Утром 18 октября, около 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские вооруженные силы атаковали в южном направлении арцахской линии фронта, обе стороны понесли жертвы. Рано утром противник предпринял атаку в южном направлении (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодные позиции.