ANCA призвала США прекратить продажу военной техники Турции

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера прекратить продажу Турции БПЛА, другой военной техники и технологий – из-за ее активного участия в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха и Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в комитете.

В частности, в письме содержится призыв к немедленному прекращению продажи Турции любой военной техники, в том числе техники двойного назначения - напрямую или посредством третьей стороны, в связи с активным участием Анкары в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха и Армении. «Эта мера должна применяться, в частности, к продаже, транспортировке или передаче третьей стороне беспилотных летательных аппаратов».

Принимая во внимание поддерживаемую Турцией продолжающуюся агрессию Азербайджана против армян, в том числе граждан США, проживающих в Арцахе и Армении, Армянский национальный комитет просит также, чтобы Бюро по военно-политическим вопросам предоставило Публичный отчет о бывших, текущих или планируемых военных продажах беспилотных летательных аппаратов Турции или Азербайджану.

Подготовила Анна Григорян