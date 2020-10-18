Азербайджан нарушил режим прекращения огня

В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45․

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.