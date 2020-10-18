«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Армения и Азербайджан решили установить гуманитарное прекращение огня с 18 октября
Ситуация на линии фронта успокоилась
Милан признал независимость Арцаха
Французский город Лемоне признал независимость Арцаха
В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
Министр обороны Турции лично руководил нападением на Нагорный Карабах: “Коммерсантъ”
Турецкие истребители F-16 продолжают сопровождать удары азербайджанских беспилотников
В районе Гадрута продолжается операция по уничтожению проникшей диверсионно- разведывательной группы
Средствами ПВО АО Арцаха на восточном направлении сбит беспилотный бомбардировщик “Ан-2”
ПВО Арцаха сбила Су-25 противника: турецкие F-16 продолжают помогать Азербайджану
Подразделения ПВО Арцаха сбили азербайджанский штурмовик Су-25
У армянской стороны есть пленные азербайджанцы: Ованнисян не назвал количество пленных
Артиллерия Армии обороны Арцаха метким огнем уничтожила живую силу противника: видеоматериал
Армянская сторона сбила еще один азербайджанский штурмовик Су-25
Представитель МО представил факты об участиии турецких F-16 в боевых действиях против Арцаха
МИД Армении осуждает попытку вооруженной агрессии Азербайджана в отношении территории Армении
В результате удара азербайджанского беспилотника в Армении ранен 14-летний подросток
Обстрел Азербайджаном военной техники на территории Армении легитимизирует ответные шаги
В воздушном пространстве Армении уничтожено два азербайджанских беспилотника
Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит адекватный ответ: МИД
В воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника
Армянская военная промышленность работает над производством ударных БПЛА
Президент Арцаха подписал законопроект об участии ополчения в вооруженной обороне
Президент Арцаха сообщил о пополнении Армии обороны опытными военными
Мы должны продолжать жить с честью: призыв президента Арцаха к армянскому народу
С территории Арцаха ограничен выезд граждан Арцаха призывного возраста
Президент Арцаха с российским депутатом обсудил ситуацию в регионе
Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности Армении
Риск распространения коронавируса в Армии обороны сведен к минимуму
Армия обороны Арцаха обнародовала новые имена погибших военнослужащих
Министерство обороны опубликовало новый список погибших военнослужащих
Министерство обороны опубликовало новый список погибших военнослужащих
Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
МО Арцаха опубликовало имена погибших при защите Родины военнослужащих
Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
Президент Арцаха посмертно наградил Армена Князяна высшим званием Героя Арцаха
Ваагну Асатряну посмертно будет присвоено звание Национального героя Республики Армения
Оник Гаспарян - генерал-полковник: новые звания будут присуждены Араику Арутюняну и Артаку Будагяну
АО Арцаха представила на награждение имена воинов, отличившихся в боевых действиях
Президент Армении подписал указ о посмертном награждении Ваагна Асатряна орденом Отечества
Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»
В Степанакерте нет такого места, где бы не разорвались ракетные снаряды: президент Арцаха
В результате ночного обстрела Мартуни погиб один мирный житель
Азербайджан обстрелял перевозящую раненых машину скорой помощи
В Гадруте азербайджанцы вчера убили 4 мирных жителей
В Степанакерте обнаружено около 673 частиц бомб турецкого и израильского происхождения
Азербайджан целится в гражданские объекты: в результате обстрела в Мартакерте сгорела квартира
ВС Азербайджана целились в госпиталь, где проходят лечение также и гражданские лица
В результате обстрела города Мартакерт погиб сотрудник «Арцахэнерго»
В результате обстрела ВС Азербайджана в Арцахе ранение получила мирная жительница
В результате обстрела ВС Азербайджана кассетными снарядами в Арцахе погиб мирный житель
Азербайджан нанес удары по населенным пунктам Арцаха - Тогу, Тигранавану, Айгеовиту
В результате агрессии Азербайджана в Арцахе погибло 34 гражданских лица
Омбудсмен Арцаха назвал казнь армянских пленных военным преступлением Баку
Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
В Арцахе азербайджанскому военнопленному оказывается медицинская помощь, он прооперирован
Турция запретила доставку 100 тонн гумпомощи в Армению из США через свое воздушное пространство
Турция не разрешает перевозку гуманитарных грузов в Армению через свое воздушное пространство
За геноцид ответственность несет и Израиль - президент Арцаха о продаже БПЛА Азербайджану
Омбудсмен опубликовал доказательство участия террористов в войне против Арцаха
Премьер-министр РА опубликовал видео, подтверждающее участие террористов в боях против Арцаха
НС Арцаха обратилось к властям Армении, РФ и Ирана с призывом создать антитеррористическую коалицию
В Следственном комитете изучаются данные о причастности террористов к развязанной войне против Арцаха
Правительство одобрило ратификацию конвенции ООН о борьбе с наемниками
Генпрокуратура Армении передала РФ и Ирану доказательства наличия наемников в Азербайджане
Азербайджанцы весь день бухают: перехвачен разговор двух сирийских наемников
Сирийские наемники в ужасе от армянских снайперов: “Подобное мы видели только в фильмах”
Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном террористы приехали из Сирии
Координация деятельности уничтоженных в Волгограде террористов осуществлялась с территории Сирии
ЕСПЧ отклонил ходатайство Турции об отмене промежуточной меры
ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить право на жизнь и здоровье двух армянских военнопленных
"Не позволим врагу попирать нашу землю": Пашинян на встрече с отправляющимися на фронт воинами
Мы будем сражаться до конца: обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу
Премьер-министр встретился с аккредитованными в Армении иностранными дипломатами
Арцах должен стать символом всемирной справедливости — Никол Пашинян
Пока Турция не изменит свою позицию, Баку не прекратит боевые действия: интервью Пашиняна Reuters
"Красной чертой" для Армении является право народа Нагорного Карабаха на самоопределение: Пашинян
Пашинян предлагает положить в основу урегулирования принцип «отделения ради спасения»
Временно будет запрещен ввоз в Армению ряда товаров турецкого производства: новый проект
В ходе проведенного в США телемарафона в пользу Арцаха объявлен сбор в размере $ 30,5 млн
Ким Кардашьян пожертвовала 1 миллион долларов Всеармянскому фонду «Айастан»
Самвел Карапетян передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 млн долларов
Мы победим: демонстрация в Лос-Анджелесе привлекла внимание мира к турецко- азербайджанской агрессии
Армянская община Эстонии организовала в Таллинне марш за мир в Нагорном Карабахе
Армянская община Франции провела многолюдный митинг с требованием признать независимость Арцаха
Танкян попросил своих последователей обратиться к Конгрессу США с призывом осудить Азербайджан
Здание мэрии Лос-Анджелеса осветилось армянским триколором
Армяне США потребовали от Конгресса ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана
Беспрецедентные акции протеста: армяне перекрыли межгосударственные автомагистрали Европы
«Мы хотим мира»: армяне Гамбурга перекрыли ведущую в порт дорогу
В Израиле азербайджанцы напали на мирных армянских демонстрантов
Подтверждаем неизменность формата переговоров: Лавров о заявлении Алиева
Лавров считает необходимым присутствие российских наблюдателей в зоне карабахского конфликта
Россия не согласна с позицией Турции по Карабаху, заявил Лавров
США призывают Турцию не вооружать Азербайджан
Госсекретарь США выразил надежду, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев
Байден потребовал от администрации Трампа прекратить “холить Анкару”: заявление по Карабаху
Виолончелист Севак Аванесян исполнил произведение Комитаса в церкви Казанчецоц в Шуши
Глава МИД Греции почтил память жертв Геноцида армян
Глава МИД Греции выразил свою солидарность с армянским народом
Премьер Армении и глава МИД Греции подчеркнули неприемлемость экспансионистской политики Турции
Доверие для нас, особенно сегодня, имеет очень важное значение: президент Армении главе МИД Греции
Израильский «подарок» Ирану ...
COVID-19: в Армении продолжает расти число подтвержденных случаев - подтверждено 1540 новых
Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнут в конце октября
Арман Диланян избран председателем Конституционного суда
Ушла из жизни участник Арцахской войны, бывший корреспондент Арменпресс Шушаник Абраамян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен