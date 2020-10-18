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Ситуация на линии соприкосновения спокойная: Шушан Степанян

Ситуация на линии соприкосновения спокойная: Шушан Степанян

Ситуация на линии соприкосновения спокойная. Прекращение огня в гуманитарных целях уже вступило в силу. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.


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