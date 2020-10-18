Ситуация на линии соприкосновения спокойная: Шушан Степанян
Ситуация на линии соприкосновения спокойная. Прекращение огня в гуманитарных целях уже вступило в силу. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем телеграм-канале написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 02:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий
- 01:24 Ситуация на линии соприкосновения спокойная: Шушан Степанян
- 01:11 Именно это мы и хотели услышать: МО Армении ответило на заявление МИД Азербайджана
- 00:57 Ушел из жизни заслуженный артист Армении Ваник Мкртчян
- 00:53 Прекращение огня должно быть стабильным и верифицируемым: МИД Армении
- 00:20 Ситуация на линии фронта успокоилась
- 17.10-23:56 Арцах готов предоставить гуманитарный коридор для осажденных азербайджанских войск: Погосян
- 17.10-23:29 Президент Франции приветствует соглашение о гуманитарном прекращении огня
- 17.10-23:04 Расшифровано еще одно голосовое сообщение, свидетельствующее об отправке наемников в Азербайджан
- 17.10-22:49 Арцах заявил о готовности соблюдать гуманитарное перемирие на взаимной основе
- 17.10-22:23 Армения и Азербайджан решили установить гуманитарное прекращение огня с 18 октября
- 17.10-22:13 Упорные бои на фронте продолжаются: АО Арцаха поразила автоколонну ВС Азербайджана
- 17.10-22:05 Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
- 17.10-21:43 Омбудсмен Арцаха готов защитить права азербайджанского военнопленного
- 17.10-21:37 В этой войне нет езидов и армян, в этой войне мы все едины: депутат Рустам Бакоян
- 17.10-21:15 Французский город Лемоне признал независимость Арцаха
- 17.10-21:08 ЮНИСЕФ призвал к немедленному прекращению огня в зоне Нагорного Карабаха
- 17.10-20:52 После договоренности о прекращении огня в Арцахе убито 8 гражданских лиц
- 17.10-20:51 В результате агрессии Азербайджана погибло 36, ранены 115 мирных жителей
- 17.10-20:48 Азербайджан представил обстрел госпиталя в Арцахе как уничтожение склада боеприпасов
- 17.10-19:59 В Израиле азербайджанцы напали на мирных армянских демонстрантов
- 17.10-19:53 НАТО предостерегла Турцию от использования российских систем С-400
- 17.10-19:45 Представитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян встретился с Левоном Тер-Петросяном
- 17.10-19:37 Армяне Брюсселя провели акцию с требованием признания независимости Арцаха
- 17.10-19:19 Международное сообщество должно применить весь инструментарий для прекращения агрессии: МИД Арцаха
21:58, 14.10.2020
Просмотрели 5210 раз Армянская община Украины активно поддерживает Армению
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 3877 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
16:06, 14.10.2020
Просмотрели 2821 раз В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 2362 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху
09:55, 16.10.2020
Просмотрели 2280 раз Милан признал независимость Арцаха