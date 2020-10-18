Именно это мы и хотели услышать: МО Армении ответило на заявление МИД Азербайджана

Пресс-секретарь министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян ответила на заявление пресс-секретаря министра иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой о том, что достигнутое 17 октября соглашение о прекращении огня не означает окончания войны. Комментируя по просьбе Арменпресс заявление официального представителя МИД Азербайджана, пресс-секретарь Минобороны Армении дала следующий ответ:

«Именно это мы и хотели услышать».

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отметила,что министерство иностранных дел Республики Армения высоко оценивает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прямое участие президента Франции в достижении 17 октября договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям.

«Мы исходим из того, что этой договоренностью реализуется принятое в Москве совместное заявление от 10 октября, в котором подтверждено прекращение огня и подчеркнута необходимость внедрения параметров прекращения огня. Прекращение огня должно быть стабильным и верифицируемым», - сказал он.

Республика Армения и Азербайджанская Республика решили 18 октября с 00:00 по местному времени установить прекращение огня в гуманитарных соображениях. Оно уже вступило в силу.