Ушел из жизни заслуженный артист Армении Ваник Мкртчян

Заслуженный артист Армении Ваник Мкртчян скончался на 71-м году жизни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его сын, посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян,.

«Мы должны с болью сообщить, что наш отец, Ваник Вараздатович Мкртчян, сегодня покинул нас, на 71-м году своей жизни. Мы предоставим дополнительную информацию о панихиде и похоронах», - написал Тигран Мкрчян.