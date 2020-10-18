Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь

Ушел из жизни заслуженный артист Армении Ваник Мкртчян

Ушел из жизни заслуженный артист Армении Ваник Мкртчян

Заслуженный артист Армении Ваник Мкртчян скончался на 71-м году жизни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его сын, посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян,.

«Мы должны с болью сообщить, что наш отец, Ваник Вараздатович Мкртчян, сегодня покинул нас, на 71-м году своей жизни. Мы предоставим дополнительную информацию о панихиде и похоронах», - написал Тигран Мкрчян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации