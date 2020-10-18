Ситуация на линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана успокоилась. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Ситуация на линии фронта успокоилась», - написал Погосян.

Республика Армения и Азербайджанская Республика решили 18 октября с 00:00 по местному времени установить прекращение огня в гуманитарных соображениях. Оно уже вступило в силу.