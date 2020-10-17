Арцах готов предоставить гуманитарный коридор для осажденных азербайджанских войск: Погосян

Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в осаде азербайджанских войск. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

«Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям с намеченного времени, Армия обороны готова предоставить гуманитарный коридор находящимся в осаде азербайджанским войскам», - сказал Погосян.

Республика Армения и Азербайджанская Республика решили 18 октября с 00:00 по местному времени установить прекращение огня в гуманитарных соображениях.