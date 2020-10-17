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Президент Франции приветствует соглашение о гуманитарном прекращении огня

Президент Франции приветствует соглашение о гуманитарном прекращении огня

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что она должна строго соблюдаться обеими сторонами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение аппарата президента Франции.

«Это прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Франция будет очень внимательно следить за этим, а также будет соблюдать свое обязательство, чтобы навсегда прекратить боевые действия и основанные на доверии переговоры могли скоро начаться», - говорится в заявлении аппарата президента.

Республика Армения и Азербайджанская Республика решили 18 октября с 00:00 по местному времени установить прекращение огня в гуманитарных соображениях.


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