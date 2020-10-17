Расшифровано еще одно голосовое сообщение, свидетельствующее об отправке наемников в Азербайджан 

Расшифровано голосовое сообщение сирийских наемников, отправленных Турцией в Азербайджан для участия в крупномасштабной военной операции, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, сотрудникам «Region Monitor» удалось расшифровать и оформить транскрибацию записи двух сирийских наемников.

На одном из арабских теллеграм-каналов опубликовано голосовое сообщение боевика сирийской террористической группировки «Султан Мурад» своим соратникам, свидетельствующее о том, что сирийских наемников отправляют в Азербайджан.

«Прибыл лидер группы и сказал, что направление - Азербайджан. Ливия — обман, нас отправляют в Азербайджан», - говорит член террористической группировки.

Примечательно, что запись была опубликована 15-го октября. Вместе с видео оставлена запись, которая доказывает, что отправка наемников в Азербайджан все еще продолжается. Несмотря на то, что боевики хотят в Ливию, их обманом отправляют в Азербайджан.