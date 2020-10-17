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Арцах заявил о готовности соблюдать гуманитарное перемирие на взаимной основе

Арцах заявил о готовности соблюдать гуманитарное перемирие на взаимной основе

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о готовности соблюдать гуманитарное перемирие на взаимной основе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Приветствуем усилия государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Республики Армения, направленные на прекращение огня и деэскалацию напряженности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия в соответствии московским заявлением от 10 октября 2020 года и достигнутыми 17 октября договоренностями”.


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