Арцах заявил о готовности соблюдать гуманитарное перемирие на взаимной основе

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о готовности соблюдать гуманитарное перемирие на взаимной основе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Приветствуем усилия государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Республики Армения, направленные на прекращение огня и деэскалацию напряженности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия в соответствии московским заявлением от 10 октября 2020 года и достигнутыми 17 октября договоренностями”.