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Армения и Азербайджан решили установить гуманитарное прекращение огня с 18 октября

Армения и Азербайджан решили установить гуманитарное прекращение огня с 18 октября

Республика Армения и Азербайджанская Республика решили 18 октября с 00:00 по местному времени установить прекращение огня в гуманитарных соображениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД Армении.

«Это решение было принято в продолжение заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки -от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и согласно принятому 10 октября в Москве совместному заявлению», - говорится в заявлении.


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