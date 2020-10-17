Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 октября провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Д.А.Байрамовым. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

“Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

С.В.Лавровым акцентирована сохраняющаяся актуальность Заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября с.г.

В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджана от 10 октября с.г., предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях.

Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, - говорится в сообщении МИД РФ.