Омбудсмен Арцаха готов защитить права азербайджанского военнопленного

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян в рамках своих полномочий готов обеспечить защиту прав азербайджанского военнопленного, если возникнет такая необходимость. Как сообщает Арменпресс, Бегларян заявил об этом на пресс-конференции 17 октября.

«Я поинтересовался состоянием здоровья азербайджанского военнопленного. Ответственные лица нашей системы здравоохранения оказывают ему надлежащую медицинскую помощь. В рамках моих полномочий я готов обеспечить защиту его прав, если возникнет такая необходимость», - сказал Бегларян.

Омбудсмен Арцаха заявил, что контактировал с руководством Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста по этому вопросу и, в случае необходимости, поможет им, чтобы они могли должным образом выполнять свои обязанности.

Как ранее сообщали источники Арменпресс военнопленного зовут Юлсийву Нурадин Бахтияроглу. Он уже 11 дней находится в больнице и получает надлежащее лечение.