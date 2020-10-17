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Омбудсмен Арцаха готов защитить права азербайджанского военнопленного

Омбудсмен Арцаха готов защитить права азербайджанского военнопленного

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян в рамках своих полномочий готов обеспечить защиту прав азербайджанского военнопленного, если возникнет такая необходимость. Как сообщает Арменпресс, Бегларян заявил об этом на пресс-конференции 17 октября.

«Я поинтересовался состоянием здоровья азербайджанского военнопленного. Ответственные лица нашей системы здравоохранения оказывают ему надлежащую медицинскую помощь. В рамках моих полномочий я готов обеспечить защиту его прав, если возникнет такая необходимость», - сказал Бегларян.

Омбудсмен Арцаха заявил, что контактировал с руководством Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста по этому вопросу и, в случае необходимости, поможет им, чтобы они могли должным образом выполнять свои обязанности.

Как ранее сообщали источники Арменпресс военнопленного зовут Юлсийву Нурадин Бахтияроглу. Он уже 11 дней находится в больнице и получает надлежащее лечение.


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