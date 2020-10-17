В этой войне нет езидов и армян, в этой войне мы все едины: депутат Рустам Бакоян
21:37, 17 Октябрь, 2020
Отряд езидов в Арцахе стоит на передовой и не отступает ни шагу назад, боевой дух высокий. Об этом в беседе с Арменпресс сказал депутат-езид от фракции «Мой шаг» НС Армении Рустам Бакоян.
«Боевой дух высокий, наши ребята смело и крепко стоят на границе, не отступая ни на шаг», - сказал Бакоян. На вопрос, что заставило езидов самоорганизоваться, сформировать отряд и отправиться в Арцах, Бакоян ответил, что для того, чтобы жить и существовать, нужно быть готовым к борьбе.
«Именно это побудило нас самоорганизоваться и выйти на защиту граница нашей Родины. В этой войне нет езидов и армян, в этой войне мы все едины», - сказал Бакоян.
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