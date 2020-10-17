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Французский город Лемоне признал независимость Арцаха

Французский город Лемоне признал независимость Арцаха

Муниципальный совет французского города Лимоне в четверг, 15 октября, единогласно проголосовал за признание независимости Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

«Документ содержит такой посыл: «Признание Францией Республики Арцах как гарант безопасности ее населения, а также региональной и глобальной стабильности». Таким образом, Лимоне - второй город во Франции после Альфорвилля, и первый в регионе Овернь-Рона-Альпы, признавший независимость Арцаха», - написал Маилян.


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