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ЮНИСЕФ призвал к немедленному прекращению огня в зоне Нагорного Карабаха

ЮНИСЕФ призвал к немедленному прекращению огня в зоне Нагорного Карабаха

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выступил с заявлением по нагорно-карабахскому конфликту, решительно призвав к немедленному прекращению огня. Как сообщает Арменпресс, в заявлении организации говорится:

«Продолжающийся в Нагорном Карабахе и за его пределами конфликт наносит ужасающий и неприемлемый ущерб детям. Помимо растущего числа погибших и раненых детей, были повреждены или разрушены десятки домов и школ. Бесчисленное множество детей и семей в течение нескольких недель подвергались экстремальным психологическим травмам и бедствиям.

ЮНИСЕФ самым решительным образом призывает к немедленному прекращению огня в гуманитарных соображениях, о котором обе стороны договорились 9 октября. Дети, семьи и гражданские объекты, от которых они зависят, должны быть защищены в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом. Полное прекращение боевых действий в интересах всех детей».

Напомним, что ранее армянские послы доброй воли ЮНИСЕФ призвали руководство ЮНИСЕФ, родственные структуры ООН и других Послов доброй воли в эти дни широкомасштабного военного наступления со стороны Азербайджана не молчать, предпринять смелые шаги для спасения жизней людей, которые становятся жертвами безжалостного кровопролития.


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