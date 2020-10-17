После договоренности о прекращении огня в Арцахе убито 8 гражданских лиц

Восемь мирных жителей были убиты в Арцахе 10 октября после договоренности о прекращении огня, достигнутого между министрами иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции 17 октября об этом заявил защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«С 27 сентября погибло не менее 36 и ранены 115 мирных жителей. 20 из 36 человек погибли по месту жительства, это означает, что нападение было внезапным, целенаправленным и преднамеренным. Место жительства предполагает, что это гражданский объект. Азербайджанская сторона использует высокоточную авиацию, с помощью которой можно прогнозировать, по какой цели они бьют. Мы предполагаем, что во многих случаях были совершены целенаправленные преднамеренные нападения на гражданское население.

После договоренности о прекращении огня, достигнутого 10 октября, Азербайджан продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам, в результате чего восемь мирных жителей были убиты, шесть человек вчера получили ранения - по три мирных жителя в селе Шош и в Степанакерте. В обоих случаях, очевидно, что были нанесены удары исключительно по жилым районам», - сказал Бегларян.

Защитник прав человека Арцаха отметил, что 8 из 36 убитых были женщинами и 28 мужчинами, около половины из которых были старше 50 лет.

«Среди раненых 95 получили серьезные повреждения, 20 - легкие. Среди них 18 женщин и 77 мужчин. Около половины пострадавших получили травмы по месту жительства, в общественных местах или при переезде в более безопасное место», - сказал Артак Бегларян.

С 27 сентября ВС Азербайджана нанесли массированные удары по более чем 130 населенным пунктам Арцаха.

«В результате ударов было повреждено около 7800 объектов недвижимости, более 1310 объектов инфраструктуры, объектов общественного или промышленного значения, более 720 объектов движимого имущества. В 1310 объектов инфраструктуры включены системы, центры и станции электроснабжения, сети коммуникации и водоснабжения, газоснабжения, транспортную инфраструктуру, в том числе мосты.

Были нанесены удары по зданиям общественного значения: школам, детским садам, домам по уходу, домам культуры, фабрикам и т.д.», - сказал Артак Бегларян.

Защитник прав человека Арцаха отметил, что в результате этих ракетных обстрелов и взрывов группа жителей Арцаха была вынуждена покинуть свои дома и переехать в другие населенные пункты Арцаха или Армении.