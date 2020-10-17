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Азербайджан представил обстрел госпиталя в Арцахе как уничтожение склада боеприпасов

Азербайджан представил обстрел госпиталя в Арцахе как уничтожение склада боеприпасов

Азербайджан обнародовал видео, в котором кадры обстрела расположенного на северо-востоке Арцаха госпиталя представляются как уничтожение склада боеприпасов.

Как сообщает Арменпресс, видео опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, подчеркнув, что на видео показаны кадры совершенного 14 октября умышленного удара по расположенному в северо-восточном направлении Арцаха госпиталю, однако это преподносится как уничтожение склада боеприпасов.

14 октября пресс-служба Армии обороны Арцаха сообщила, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по одному из госпиталей, расположенных на северо-востоке Арцаха, где также получали лечение мирные жители. Азербайджанская сторона категорически отрицала факт обстрела госпиталя.


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