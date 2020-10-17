В Израиле азербайджанцы напали на мирных армянских демонстрантов

В Израиле около 20 азербайджанцев с дубинками и камнями напали на мирных армянских демонстрантов, которые с флагами Армении и Арцаха проводили автопробег против военного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Об этом в беседе с Арменпресс сказал представитель Армянского патриархата Иерусалима отец Тиран.

«Во время митинга около 20 проживающих в Израиле азербайджанцев на 3-4 машинах перекрыли путь участников акции, начали дубинками и камнями разбивать машины, а также бить находящихся в машинах армян. Между нашими протестующими и ними произошло столкновение, в ходе которого 4-5 молодых армян получили ранения легкой и средней степени, а один из наших пожилых соотечественников упал в обморок. Его доставили в больницу. Сейчас с ним все в порядке, - сказал отец Тиран.

«Одной из машин, которая пострадала больше всего, потому что она ехала впереди, в которой находились женщина и ребенок, нанесен ущерб в размере около 5-10 тысяч долларов в результате ударов азербайджанцев», - сказал он.

Отец Тиран добавил, что во время столкновения на место происшествия прибыла израильская полиция и арестовала некоторых азербайджанцев, спровоцировавших провокацию.

У нападавших были азербайджанские флаги.

17 октября армяне организовали автопробег из израильского города Хайфа к зданию Кнессета в Иерусалиме в знак протеста против военного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном во время нагорно-карабахского конфликта. В акции приняли участие также местные евреи.