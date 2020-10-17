НАТО предостерегла Турцию от использования российских систем С-400

В руководстве Североатлантического альянса (НАТО) выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией пусков российской зенитно-ракетной системы С-400, сообщает Арменпресс со ссылкой на “Deutsche Welle”.

"Эта система может представлять угрозу для воздушных судов союзников и оказать отрицательное влияние на отношения между партнерами по альянсу", - заявила представительница НАТО в субботу, 17 октября.

По ее словам, важно, чтобы Турция, являясь членом НАТО, вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей. Решение является национальной прерогативой Анкары, указала она, но C-400 не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО. "Каждый проведенный Турцией тест С-400 – если эти испытания подтверждаются – вызывают сожаление", - заявила представитель НАТО.

В пятницу стало известно, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны.