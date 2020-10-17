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Представитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян встретился с Левоном Тер-Петросяном

Представитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян встретился с Левоном Тер-Петросяном

В рамках консультаций с политическими силами Армении представитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян 17 октября встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АРФ “Дашнакцутюн”, в ходе встречи была обсуждена ситуация, возникшая в результате развязанной против Армении и Арцаха турецко-азербайджанской агрессии.


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