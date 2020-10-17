Армяне Брюсселя провели акцию с требованием признания независимости Арцаха

Армянская община провела мирную демонстрацию в Брюсселе, столице Бельгии, в ходе которой потребовала признания независимости Арцаха. Об этом в беседе с Арменпресс заявил представитель армянской общины Брюсселя, журналист Карен Хачатрян.

«Требования ясны: открыть воздушные пути для гуманитарной помощи, признать независимость Арцаха, остановить несправедливую войну против армян - первого христианского народа в мире. Здесь выразили надежду, что при помощи таких акций голос армянской диаспоры будет услышан, и, наконец, мы добьемся международного признания Арцаха. У нас боевой настрой, и мы победим, потому что наше дело справедливое», - сказал Хачатрян.

Во время демонстрации также прозвучали требования лишить Турцию, поддерживающую Баку в развязанной Азербайджаном против Арцаха войне, членства в НАТО.

Во время акции армянский священник из Бельгии Затик Аветикян вознес молитву в память о погибших в Арцахе, и собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.

Протестующие развернули плакаты с лозунгами «Ваше молчание стоит жизней», «Признайте Арцах», «Остановите террор», «Не допустите нового геноцида», «Арцах силен, и мы победим».

Во время мирной демонстрации были соблюдены все противоэпидемические правила.