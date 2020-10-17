Международное сообщество должно применить весь инструментарий для прекращения агрессии: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о непрекращающихся нападениях азербайджано-турецких сил на мирное население Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“16 октября и ранним утром 17 октября 2020 года столица Республики Арцах – Степанакерт, а также город Шуши и другие населенные пункты подверглись интенсивным ракетным ударам азербайджано-турецких сил. В результате этой преднамеренной атаки на гражданские объекты было ранено, как минимум, шестеро мирных жителей.

Непрекращающиеся нападения азербайджано-турецких сил на мирное население Республики Арцах, а также удары по территории Республики Армения свидетельствуют о стремлении Турции и Азербайджана расширить масштабы и повысить интенсивность боевых действий.

В условиях, когда тройственный союз Турции, Азербайджана и международных террористов упорно отказывается реализовать принятое в Москве 10 октября совместное заявление глав МИД Армении, России и Азербайджана о гуманитарном перемирии, а также игнорирует призывы цивилизованного мира остановить кровопролитие, международному сообществу необходимо перейти от слов к действенным шагам и применить весь имеющийся в его распоряжении инструментарий для прекращения агрессии в отношении народа Арцаха.

Вновь подчеркиваем, что наиболее эффективным невоенным способом восстановления мира в регионе является международное признание независимости Республики Арцах”.