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По всему фронту продолжаются интенсивные бои, ВС Азербайджана понесли значительные потери

По всему фронту продолжаются интенсивные бои, ВС Азербайджана понесли значительные потери

Интенсивные боевые действия 17 октября продолжаются почти на всей линии фронта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

«Особенно тяжелые бои идут на южном направлении. Армия обороны блестяще выполняет боевую задачу, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - написал Арутюнян.


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