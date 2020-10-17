По всему фронту продолжаются интенсивные бои, ВС Азербайджана понесли значительные потери

Интенсивные боевые действия 17 октября продолжаются почти на всей линии фронта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

«Особенно тяжелые бои идут на южном направлении. Армия обороны блестяще выполняет боевую задачу, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - написал Арутюнян.