По всему фронту продолжаются интенсивные бои, ВС Азербайджана понесли значительные потери
19:17, 17 Октябрь, 2020
Интенсивные боевые действия 17 октября продолжаются почти на всей линии фронта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.
«Особенно тяжелые бои идут на южном направлении. Армия обороны блестяще выполняет боевую задачу, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - написал Арутюнян.
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